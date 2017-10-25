У Косово вперше за 15 років у середині жовтня випав сніг (відео)

11:39, 25 жовтня 2017
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У Косово за останні дні температура різко впала з +24 градусів до +1.

У Косово випав сніг / ТСН
У Косово випав сніг / ТСН

За 15 років в Косово вперше у середині жовтня випав сніг. Найбільше клопоту несподівана хуртовина принесла західним селах країни, йдеться в сюжеті ТСН.

Цього тижня у Києві пройде мокрий сніг

Такого снігу восени місцеві жителі не бачили давно і були абсолютно не готові. Метеорологи кажуть, що це ненадовго. До кінця тижня вже знову буде сяяти сонце і повітря прогріється до +16 градусів.

Нагадаємо, 7 жовтня в Івано-Франківській області, а також на межі Закарпаття і Львівської області випав сніг.

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