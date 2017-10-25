До України йде потепління з дощами та мокрим снігом

12:28, 25 жовтня 2017
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З 26 жовтня в Україні потепліє, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

В Україні завтра потепліє, але пройде мокрий сніг / УНІАН
В Україні завтра потепліє, але пройде мокрий сніг / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +4°

"У четвер фронт разом із дощами буде в Україні. У більшості областей пройдуть дощі. У східних областях - Харків, Луганськ, Донецьк - опади більш ймовірні аж надвечір. У південній частині, скоріше, обмежиться щільною хмарністю. Дощі у північних районах Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини можуть змішуватися із мокрим снігом. Потепліє", - пише вона.

За словами Діденко, 26 жовтня мокрий сніг може пройти також у Києві.

Нагадаємо, у середу, 25 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні до +10°.

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