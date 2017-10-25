Північна Кароліна потерпає від потужних повеней (відео)

Американський штат Північна Кароліна постраждав від повені.

Повінь у Північній Кароліні / twitter.com @moaleck

Через зливи кілька річок в Північній Кароліні вийшли з берегів. Затоплені будинки і дороги, йдеться в сюжеті ТСН.

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Даних про потерпілих наразі немає. Поки не вщухне стихія і не зійде вода, у місцевих школах скасували заняття. Раніше в Північній Кароліні пронісся ураган, залишивши без світла майже сто тисяч будинків і повністю розбивши аеродром.

Нагадаємо, сильний дощ викликав повені на філіппінському острові Мінданао. У результаті негоди померла одна людина.