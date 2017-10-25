У результаті повені в Таїланді постраждали 120 тисяч сімей

З 10 жовтня жертвами повені в Таїланді стали дев'ять осіб.

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У результаті сезонної повені в Таїланді з 10 жовтня загинули дев'ять людей, більше 120 тисяч сімей постраждали від затоплення будинків та сільськогосподарських земель. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Департамент із запобігання та подолання природних катастроф міністерства внутрішніх справ Таїланду.

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Повені охопили 22 з 77 провінцій країни. Основними причинами паводків назвали зливові дощі, а також сходження великої кількості дощової води з гір у північних провінціях Таїланду і переповнення річок і водойм.

Нагадаємо, американський штат Північна Кароліна постраждав від повені.