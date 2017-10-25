У вівторок, 24 жовтня, у Мексиці стався землетрус магнітудою 4,6.

У Мексиці стався землетрус / kids.nationalgeographic.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 22 км на південний схід від міста Сан Матео дель Мар. Осередок землетрусу залягав на глибині 27,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів у Мексиці.