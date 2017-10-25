Завтра Україну накриють дощі, у багатьох областях потеплішає (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, у багатьох регіонах потеплішає.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

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На заході України у четвер пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +15°.

У північних областях злива. Температура до +11°. У центрі дощі, температура до +12°.

За народним прогнозом, 26 жовтня — муч. Карпа, Іверської ікони Божої матері. У святого Карпа просили про позбавлення від різних напастей, про примноження родючості землі.

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