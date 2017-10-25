У Харкові та області випав перший сніг (фото, відео)

У Харкові різко змінилися погодні умови. Минулого року в місті сніг пішов 29 жовтня.

Сніг у Харківській області / фото instagram.com/stasenia

На зміну теплим дням у Харків і область прийшли ранкові морози й перший сніг.

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"Якщо з ранку сніг не був схожий на сніг, то зараз можна сміливо сказати – з першим снігом!", - поділилася з "ГородомХ" своїми спостереженнями місцева мешканка Олена.

Тим часом в області сніг проявив себе помітніше. Такий вид з вікна спостерігав сьогодні вранці житель Куп'янська:

фото gx.net.ua

Так, це саме те, про що ви подумали #белоегавно Допис, поширений Ruzana Iemelianova (@stasenia) Жов 25, 2017 о 6:50 PDT

Як повідомляв Укргідрометцентр, 25 грудня мокрий сніг очікується на сході України: в Донецькій, Луганській і Харківській областях.