Сьогодні в Україні пройдуть дощі, на заході до +15° (карта)

08:04, 26 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, на заході до +15°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

Північний захід Італії охопили лісові пожежі

На заході України у четвер пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +15°.

У північних областях зливи. Температура до +11°. У центрі дощі, температура до +11°.

Прогноз на 26 жовтня / УНІАН
Прогноз на 26 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 жовтня — муч. Карпа, Іверської ікони Божої матері. У святого Карпа просили позбавлення від різних напастей, про примноження родючості землі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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