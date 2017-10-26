У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 жовтня у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер південний і західний, до 5.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:37, а зайде о 17:45.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, у багатьох регіонах потеплішає.

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