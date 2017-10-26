Синоптики попереджають українців про сильний вітер та налипання мокрого снігу

09:35, 26 жовтня 2017
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Сьогодні, 26 жовтня, у деяких регіонах України очікується погіршення погодних умов.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°

"26 жовтня у західних областях пориви вітру 15-18 м/с, на півночі Лівобережжя налипання мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, на заході до +15°.

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