Біля берегів Індії стався землетрус

10:38, 26 жовтня 2017
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У середу, 25 жовтня, біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 4,7.

Біля берегів Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 229 км на північ від міста Бомбуфлет. Осередок землетрусу залягав на глибині 30,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.

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