Потужний буревій пронісся в Румунії

11:33, 26 жовтня 2017
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Руйнівний буревій пронісся в Румунії.

Ураган в Румунії / ТСН
Ураган в Румунії / ТСН

У прибережних містах вітер піднімав високі хвилі. У Бухаресті повалив десятки дерев, рекламні щити, зірвав дахи, йдеться в сюжеті ТСН.

Великобританія готується до шторму "Брайан"

У результаті урагану постраждала мінімум одна людина. Пошкоджено більше сотні автомобілів, кілька найбільших румунських портів у Чорному морі все ще залишаються закритими.

Нагадаємо, американський штат Північна Кароліна постраждав від повені.

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