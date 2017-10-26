Потужний буревій пронісся в Румунії

Руйнівний буревій пронісся в Румунії.

Ураган в Румунії / ТСН

У прибережних містах вітер піднімав високі хвилі. У Бухаресті повалив десятки дерев, рекламні щити, зірвав дахи, йдеться в сюжеті ТСН.

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У результаті урагану постраждала мінімум одна людина. Пошкоджено більше сотні автомобілів, кілька найбільших румунських портів у Чорному морі все ще залишаються закритими.

Нагадаємо, американський штат Північна Кароліна постраждав від повені.