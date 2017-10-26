З понеділка в Україні знову похолодає

З 30 жовтня в Україні очікується похолодання.

З наступного тижня в Україні похолодає / panoramio.com, Sensei Yuri

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра, 27 жовтня, снігу не буде, бо температура повітря підвищиться у більшості областей, в тому числі і там, де сьогодні - справжня зима.

Протягом дня п'ятниці очікується +9...+13 градусів, у південній частині до +13...+16 градусів.

Скрізь буде хмарно та вогко, періодично – дощі", - пише вона.

За словами Діденко, з понеділка, 30 жовтня, температура повітря знизиться у більшості областей України до +3…+8 градусів, на заході до 0…+6 градусів.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, на заході до +15°.