У північних областях України випав сніг (відео)

13:36, 26 жовтня 2017
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Вранці 26 жовтня у північних регіонах України випав перший сніг.

Ранковий снігопад на Сумщині / konotop.in.ua
Ранковий снігопад на Сумщині / konotop.in.ua

Вранці жителі Чернігова побачили, що вулиці через сніг побіліли, і відразу почали ділитися враженнями в соцмережах, йдеться в сюжеті ТСН.

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Проте сніг не затримався і, як тільки на вулиці потеплішало, він відразу почав танути. У Сумах сніг протримався довше, а зараз лише іноді пролітають сніжинки.

Через зміну погоди синоптики закликають поспішити водіїв, які ще не встановили зимові шини.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні пройдуть дощі, на заході до +15°.

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