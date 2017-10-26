Через шторм на південному сході США без електрики залишилися майже 70 тисяч будинків

14:34, 26 жовтня 2017
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Через шторм в американських штатах Північна Кароліна, Південна Кароліна і Вірджинія без електроенергії залишилися майже 70 тисяч будинків.

Наслідки шторму в США / twitter.com @ChimneyRockPark
Наслідки шторму в США / twitter.com @ChimneyRockPark

Крім того, у зазначених штатах пронеслися дев'ять торнадо, повідомляє The Weather Channel.

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У результаті негоди вісім осіб отримали невеликі травми. У місцевій поліції повідомили, що торнадо повалили дерева та лінії електропередач, а також перевернули автомобілі.

Нагадаємо, 13 осіб отримали травми різної тяжкості в місті Талса (штат Оклахома) у результаті торнадо.

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