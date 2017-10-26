У Гідрометцентрі попереджають про сильні дощі на заході України 27 жовтня

15:41, 26 жовтня 2017
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Завтра, 27 жовтня, на заході України очікуються сильні дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі, на заході до +15° (карта)

"27 жовтня вдень в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 26 жовтня у північних регіонах України випав перший сніг. Проте сніг не затримався і, як тільки на вулиці потеплішало, він відразу почав танути.

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