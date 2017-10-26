Завтра у більшості регіонів України пройдуть дощі, на півдні +17° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 жовтня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +17°.
На сході без опадів, температура вдень до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°
На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +13°.
У північних областях злива. Температура до +11°. У центрі дощі, температура до +13°.
За народним прогнозом, 27 жовтня — Параскеви Тернівської, Назарія. Погана осінь — дощова весна.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 жовтня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +17°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+34°... +20°
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Івано-Франківськ+24°... +14°
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Київ+25°... +19°
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Кіровоград+32°... +20°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+24°... +13°
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Львів+25°... +12°
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Миколаїв+27°... +20°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+23°... +14°
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Сімферополь+28°... +17°
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Тернопіль+24°... +14°
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