Завтра у більшості регіонів України пройдуть дощі, на півдні +17° (відеопрогноз)

16:30, 26 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 жовтня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +17°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура вдень до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +13°.

У північних областях злива. Температура до +11°. У центрі дощі, температура до +13°.

За народним прогнозом, 27 жовтня — Параскеви Тернівської, Назарія. Погана осінь — дощова весна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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