У Києві завтра пройде дощ, вдень до +11°

17:00, 26 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 жовтня у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі, на заході до +15° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:39, а зайде у 17:43.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 жовтня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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