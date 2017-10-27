Сьогодні в Україні пройдуть дощі, на півдні вдень до +17° (карта)

08:00, 27 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 жовтня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +17°.

В Україні пройдуть дощі / УНІАН
В Україні пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

У північних областях України випав сніг (відео)

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +13°.

У північних областях зливи. Температура до +11°. У центрі дощі, температура до +13°.

Прогноз на 27 жовтня / УНІАН
Прогноз на 27 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 жовтня — Параскеви Тернівської, Назарія. Погана осінь — дощова весна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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