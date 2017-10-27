У Києві сьогодні до +11°, пройде дощ

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 жовтня у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:39, а зайде у 17:43.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 жовтня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +17°.

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