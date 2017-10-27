На заході України сьогодні очікуються сильні дощі

09:34, 27 жовтня 2017
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У трьох областях України сьогодні, 27 жовтня, пройдут сильні дощі. 

На заході України очікуються сильні дощі / tivasyk.info
На заході України очікуються сильні дощі / tivasyk.info

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні до +11°, пройде дощ

"27 жовтня вдень в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 жовтня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +17°.

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