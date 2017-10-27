У Болгарії троє людей загинули через сильні дощі

На південному сході Болгарії в результаті сильних дощів загинули не менше трьох осіб.

Наслідки повені в Болгарії / sofiaglobe.com

Не менше трьох людей загинули в Болгарії в результаті повеней, викликаних сильними дощами. Ще одна людина вважається зниклою безвісти, повідомляє Xinhua з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Болгарії.

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Тіла загиблих були виявлені в селах Левада, Равнец і Полска-Ізвор недалеко від міста Бургас на узбережжі Чорного моря. У рятувальній операції задіяні вісім пожежних машин, автомобіль-амфібія і водолазний загін.

Нагадаємо, з 10 жовтня жертвами повені в Таїланді стали дев'ять осіб.