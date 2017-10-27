У п'ятницю, 27 жовтня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,7.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 87 км на південний захід від міста Сантьяго-де-Као. Осередок землетрусу залягав на глибині 44,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.