У Чилі стався землетрус

11:26, 27 жовтня 2017
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У п'ятницю, 27 жовтня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,7.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,4

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 87 км на південний захід від міста Сантьяго-де-Као. Осередок землетрусу залягав на глибині 44,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.

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