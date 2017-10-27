Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +8°. У неділю дощ, +2°...+10°.
У Львові завтра дощ, вночі - +4°, вдень +7°. У неділю сніг з дощем, 0°...+6°.
Сьогодні в Україні пройдуть дощі, на півдні вдень до +17° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +7° дощ. У неділю вночі +2°, вдень +7°, також очікуються опади.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +4°...+7°. У неділю до +9°, злива.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +2°, вдень +11°, можливий дощ, у неділю +6°...+13°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю -6°...+8°, хмарно з проясненнями.
У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі +2°, вдень +10°. У неділю без опадів, температура повітря +6°...+11°.
У Сімферополі завтра без опадів, +6°...+14°. У неділю +6°...+10°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю без опадів, температура до +9°.
У Краматорську в суботу дощ, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю температура до +9°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +6°, вдень +11°. У неділю +6°...+10°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +6°. У неділю пройде дощ, вночі -4°, вдень +4°.
У Моршині на Львівщині в суботу бзе опадів, вночі +4°, вдень +9°. У неділю дощ, вночі -1°, вдень до +8°.
У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +8°. У неділю температура вдень +7°, також очікуються опади.
У Сваляві завтра хмарно, +8°, у неділю пройде дощ, температура повітря -1° ...+6°.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +17°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+34°... +20°
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Івано-Франківськ+24°... +14°
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Київ+25°... +19°
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Кіровоград+32°... +20°
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Луганськ+31°... +16°
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Луцьк+24°... +13°
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Львів+25°... +12°
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Миколаїв+27°... +20°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+23°... +14°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+28°... +19°
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Хмельницький+24°... +14°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+26°... +17°
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Чернівці+23°... +16°