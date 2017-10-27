Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Ілюстрація / REUTERS

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +8°. У неділю дощ, +2°...+10°.

У Львові завтра дощ, вночі - +4°, вдень +7°. У неділю сніг з дощем, 0°...+6°.

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У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +7° дощ. У неділю вночі +2°, вдень +7°, також очікуються опади.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +4°...+7°. У неділю до +9°, злива.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +2°, вдень +11°, можливий дощ, у неділю +6°...+13°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю -6°...+8°, хмарно з проясненнями.

Прогноз на 28 жовтня / УНІАН

Прогноз на 29 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі +2°, вдень +10°. У неділю без опадів, температура повітря +6°...+11°.

У Сімферополі завтра без опадів, +6°...+14°. У неділю +6°...+10°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю без опадів, температура до +9°.

У Краматорську в суботу дощ, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю температура до +9°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +6°, вдень +11°. У неділю +6°...+10°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +6°. У неділю пройде дощ, вночі -4°, вдень +4°.

У Моршині на Львівщині в суботу бзе опадів, вночі +4°, вдень +9°. У неділю дощ, вночі -1°, вдень до +8°.

У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +8°. У неділю температура вдень +7°, також очікуються опади.

У Сваляві завтра хмарно, +8°, у неділю пройде дощ, температура повітря -1° ...+6°.

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