У Португалії встановилася рекордна спека (відео)

У Португалії температура повітря досягла +30 градусів.

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Для жовтня така температура є дуже високою навіть у південній Португалії, йдеться в сюжеті ТСН.

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У країні люди насолоджуються відпочинком на пляжі і готуються до приємних вихідних.

У той же час метеорологи попереджають про небезпеку: надзвичайна спека у поєднанні з сухими вітрами збільшують ризик лісових пожеж.

Нагадаємо, 41 людина загинула через лісові пожежі на півночі і в центрі Португалії.