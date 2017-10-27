У Португалії встановилася рекордна спека (відео)

13:33, 27 жовтня 2017
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У Португалії температура повітря досягла +30 градусів.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Для жовтня така температура є дуже високою навіть у південній Португалії, йдеться в сюжеті ТСН.

Збиток від лісових пожеж у Каліфорнії перевищив $1 мільярд

У країні люди насолоджуються відпочинком на пляжі і готуються до приємних вихідних.

У той же час метеорологи попереджають про небезпеку: надзвичайна спека у поєднанні з сухими вітрами збільшують ризик лісових пожеж.

Нагадаємо, 41 людина загинула через лісові пожежі на півночі і в центрі Португалії.

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