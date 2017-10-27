У Китаї через негоду затримали майже 80 авіарейсів

15:01, 27 жовтня 2017
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В аеропорту Дивопу міста Урумчі (Китай) через погану погоду затримали 77 рейсів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

27 жовтня через крижанмй туман у міжнародному аеропорту Дивопу міста Урумчі затримали 77 рейсів і понад 5 тисяч пасажирів, передає Xinhua з посиланням на адміністрацію аеропорту.

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Через негоду і низьку видимість аеропорт направив дев'ять рейсів на запасні аеропорти в містах Турфан, Кашгар, Іннін і Ланьчжоу.

У п'ятницю в Урумчі температура впала на вісім градусів до п'яти градусів Цельсія вище нуля - найнижчого показника за нинішній осінній сезон.

Нагадаємо, через тайфун "Талім" в Японії скасували 586 авіарейсів як на внутрішніх напрямках, так і за межі країни.

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