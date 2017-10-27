На річках західної України через дощі очікується підвищення рівнів води

Протягом 28-31 жовтня на заході України очікується підвищення рівнів води у річках.

На річках західної України очікується підвищення рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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У зв'язку з сильними дощами 28-30 жовтня очiкується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води над поточними рівнями:

- на річках Закарпаття на 0,5-1,5 м, в нижніх течіях Боржави, Латориці, на Тисі від водпоста Великий Бичків до Вилока до 2,0 м;

- на решті річок Карпат на 0,2-1,0 м.

29-31 жовтня на притоках Прип’яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м.

Проходження паводку на річках очікується в межах русел, без загрози негативних наслідків. У мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Нагадаємо, на вихідних майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.