На Україну насуваються хуртовини та мокрий сніг
Синоптики попередили, що у західній частині можливе утворення снігового покриву.
В Україні 29-30 жовтня очікуються складні погодні умови. Це пояснюється впливом активного циклону, попереджає Укргідрометцентр.
Очікується посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, вдень 29 жовтня у західних областях, вночі 30 жовтня також у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях до 25-30 м/с. Пройдуть дощі, у більшості західних областей сильні дощі.
У Гідрометцентрі попереджають про сильні дощі на заході України 27 жовтня
"30 жовтня, починаючи із західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні Гідрометцентру.
Крім того, у Карпатах прогнозується мокрий сніг, хуртовини (вдень 29 жовтня дуже сильні опади), посилення вітру 19-24 м/с, пориви 40 м/с, температура вночі та вдень 0-5° морозу.
"У зв'язку з очiкуваними сильними опадами в горах існує загроза утворення селей", - додали синоптики.
Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +20°
-
Івано-Франківськ+24°... +14°
-
Київ+25°... +19°
-
Кіровоград+32°... +20°
-
Луганськ+31°... +16°
-
Луцьк+24°... +13°
-
Львів+25°... +12°
-
Миколаїв+27°... +20°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+29°... +17°
-
Рівне+23°... +14°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+27°... +14°
-
Тернопіль+24°... +14°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницький+24°... +14°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+23°... +16°