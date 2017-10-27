На Україну насуваються хуртовини та мокрий сніг

Синоптики попередили, що у західній частині можливе утворення снігового покриву.

Починаючи із західних областей, почне насуватися мокрий сніг, місцями очікується хуртовина / фото facebook.com/ukrgmc

В Україні 29-30 жовтня очікуються складні погодні умови. Це пояснюється впливом активного циклону, попереджає Укргідрометцентр.

Очікується посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, вдень 29 жовтня у західних областях, вночі 30 жовтня також у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях до 25-30 м/с. Пройдуть дощі, у більшості західних областей сильні дощі.

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"30 жовтня, починаючи із західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні Гідрометцентру.

Крім того, у Карпатах прогнозується мокрий сніг, хуртовини (вдень 29 жовтня дуже сильні опади), посилення вітру 19-24 м/с, пориви 40 м/с, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

"У зв'язку з очiкуваними сильними опадами в горах існує загроза утворення селей", - додали синоптики.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.