Сьогодні в Україні очікується дощова прохолодна погода
Зокрема, у столиці України 28 жовтня часом пройде невеликий дощ, температура вдень 7-9°.
Сьогодні, 28 жовтня, на всій території України очікується прохолодна дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході, вдень і на сході країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вдень 6-11°; у південній частині 12-17°; на високогір'ї Карпат протягом доби близько 0°", - зазначили в Укргідрометцентрі.
У північних областях невеликий дощ, на решті території часом дощі, у східній частині та більшості центральних областей місцями сильний дощ. В Карпатському регіоні вночі сильний дощ, в горах з мокрим снігом.
На Україну насуваються хуртовини та мокрий сніг
Зокрема, у столиці України 28 жовтня часом пройде невеликий дощ. Температура вдень 7-9°.
У Харкові та Дніпрі пройдуть дощі, подекуди сильні. Температура вдень 9-11°.
В Одесі сьогодні також очікується дощова погода. Стовпчик термометра вдень буде в межах 11-13°.
У Львові погода в суботу буде дощовою та вітряною, температура вдень очікується на рівні 6-8°.
А у Карпатах очікуються сильні опади. Температура протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.
Як повідомлялося раніше, згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +20°
-
Івано-Франківськ+24°... +14°
-
Київ+25°... +19°
-
Кіровоград+32°... +20°
-
Луганськ+31°... +16°
-
Луцьк+24°... +13°
-
Львів+25°... +12°
-
Миколаїв+27°... +20°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+29°... +17°
-
Рівне+23°... +14°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+27°... +14°
-
Тернопіль+24°... +14°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницький+24°... +14°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+23°... +16°