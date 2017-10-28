Сьогодні в Україні очікується дощова прохолодна погода

Зокрема, у столиці України 28 жовтня часом пройде невеликий дощ, температура вдень 7-9°.

Погода в Україні 28 жовтня / фото meteo.gov.ua

Сьогодні, 28 жовтня, на всій території України очікується прохолодна дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході, вдень і на сході країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вдень 6-11°; у південній частині 12-17°; на високогір'ї Карпат протягом доби близько 0°", - зазначили в Укргідрометцентрі.

У північних областях невеликий дощ, на решті території часом дощі, у східній частині та більшості центральних областей місцями сильний дощ. В Карпатському регіоні вночі сильний дощ, в горах з мокрим снігом.

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Зокрема, у столиці України 28 жовтня часом пройде невеликий дощ. Температура вдень 7-9°.

У Харкові та Дніпрі пройдуть дощі, подекуди сильні. Температура вдень 9-11°.

В Одесі сьогодні також очікується дощова погода. Стовпчик термометра вдень буде в межах 11-13°.

У Львові погода в суботу буде дощовою та вітряною, температура вдень очікується на рівні 6-8°.

А у Карпатах очікуються сильні опади. Температура протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.