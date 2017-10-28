Завтра шторм і зливи охоплять деякі області України
Щодо Києва, як прогнозує синоптик, то тут 29 жовтня очікується сильний штормовий вітер.
Погода в Україні на неділю, 29 жовтня, очікується штормова. Крім того, деякі області, в тому числі і Київ, накриють сильні дощі. Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, сильний штормовий вітер накриє всю Україну, а сильні дощі протягом дня будуть спостерігатися на заході, зате ближче до вечора дощі дійдуть і до північних областей, включаючи Київ.
"На сході в неділю, 29 жовтня, без опадів, в центральних областях і на півдні буде хмарно. Трохи дощитиме ввечері, вдень також без опадів. Температура повітря +9 – +13 градусів, на заході і півночі– +6 - + 10 градусів", – зазначила Діденко.
На Україну насуваються хуртовини та мокрий сніг
Щодо Києва, як прогнозує синоптик, то тут 29 жовтня очікується сильний штормовий вітер.
"Дощі є ймовірними вечір, температура повітря протягом дня складе +8 - +10 градусів", – додає вона.
Прогноз погоди на неділю, 29 жовтня, в містах України:
Ужгород – + 10 ... + 12
Львів – + 7 ... + 9
Івано-Франківськ – + 9 ... + 11
Тернопіль – + 8 ... + 10
Чернівці – + 10 ... + 12
Хмельницький – + 10 ... + 12
Луцьк – + 8 ... + 10
Рівне – +9 ... + 11
Житомир – + 10 ... + 12
Вінниця – + 10 ... + 12
Одеса – + 11 ... + 13
Миколаїв – + 13 ... + 15
Херсон – + 12 ... + 14
Сімферополь – + 13 ... + 15
Кропивницький – + 10 ... + 12
Черкаси – + 10 ... + 12
Чернігів – + 10 ... + 12
Суми – + 9 ... + 11
Полтава – + 7 ... + 9
Дніпро –+ 10 ... + 12
Запоріжжя – + 10 ... + 12
Донецьк – + 10 ... + 12
Луганськ – + 9 ... + 11
Харків – + 9 ... + 11
Київ – +9 ... + 11
За інформацією Українського гідрометцентру, тепло 29 жовтня буде на Миколаївщині та в Криму– +13 – +15 градусів, а найхолодніше на Львівщині– +7 – +9 градусів.
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)
Вітер прогнозується переважно південно-західний, а швидкість в середньому складе 7-12 метрів в секунду, правда, на заході пориви вітру будуть досягати 15-20 метрів в секунду.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +20°
-
Івано-Франківськ+24°... +14°
-
Київ+25°... +19°
-
Кіровоград+32°... +20°
-
Луганськ+31°... +16°
-
Луцьк+24°... +13°
-
Львів+25°... +12°
-
Миколаїв+27°... +20°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+29°... +17°
-
Рівне+23°... +14°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+27°... +14°
-
Тернопіль+24°... +14°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницький+24°... +14°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+23°... +16°