Завтра шторм і зливи охоплять деякі області України

18:56, 28 жовтня 2017
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Щодо Києва, як прогнозує синоптик, то тут 29 жовтня очікується сильний штормовий вітер.

фото УНІАН
Погода в Україні на неділю, 29 жовтня, очікується штормова / фото УНІАН

Погода в Україні на неділю, 29 жовтня, очікується штормова. Крім того, деякі області, в тому числі і Київ, накриють сильні дощі. Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, сильний штормовий вітер накриє всю Україну, а сильні дощі протягом дня будуть спостерігатися на заході, зате ближче до вечора дощі дійдуть і до північних областей, включаючи Київ.

"На сході в неділю, 29 жовтня, без опадів, в центральних областях і на півдні буде хмарно. Трохи дощитиме ввечері, вдень також без опадів. Температура повітря +9 – +13 градусів, на заході і півночі– +6 - + 10 градусів", – зазначила Діденко.

На Україну насуваються хуртовини та мокрий сніг

Щодо Києва, як прогнозує синоптик, то тут 29 жовтня очікується сильний штормовий вітер.

"Дощі є ймовірними вечір, температура повітря протягом дня складе +8 - +10 градусів", – додає вона.

Прогноз погоди на неділю, 29 жовтня, в містах України:

Ужгород – + 10 ... + 12

Львів – + 7 ... + 9

Івано-Франківськ – + 9 ... + 11

Тернопіль – + 8 ... + 10

Чернівці – + 10 ... + 12

Хмельницький – + 10 ... + 12

Луцьк – + 8 ... + 10

Рівне – +9 ... + 11

Житомир – + 10 ... + 12

Вінниця – + 10 ... + 12

Одеса – + 11 ... + 13

Миколаїв – + 13 ... + 15

Херсон – + 12 ... + 14

Сімферополь – + 13 ... + 15

Кропивницький – + 10 ... + 12

Черкаси – + 10 ... + 12

Чернігів – + 10 ... + 12

Суми – + 9 ... + 11

Полтава – + 7 ... + 9

Дніпро –+ 10 ... + 12

Запоріжжя – + 10 ... + 12

Донецьк – + 10 ... + 12

Луганськ – + 9 ... + 11

Харків – + 9 ... + 11

Київ – +9 ... + 11

За інформацією Українського гідрометцентру, тепло 29 жовтня буде на Миколаївщині та в Криму– +13 – +15 градусів, а найхолодніше на Львівщині– +7 – +9 градусів.

Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

Вітер прогнозується переважно південно-західний, а швидкість в середньому складе 7-12 метрів в секунду, правда, на заході пориви вітру будуть досягати 15-20 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 29 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на неділю, 29 жовтня, від Укргідрометцентру

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