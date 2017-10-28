На Флориду, Кубу та Багамські острови знову може обрушитися ураган
У найближчі дні у південних штатах США може випасти не менше 125 міліметрів опадів.
Національний центр зі спостереження за ураганами США випустив офіційне попередження про наближення тропічного шторму «Філіп», який сформувався в Карибському морі, і вже цієї суботи може обрушитися на Кубу та Багамські острови. До вечора неділі стихія може досягти південного краю півострова Флорида, повідомляє «Голос Америки».
NASA показало, як виглядає руйнівний ураган "Ірма" з космосу (фото, відео)За даними Національного центру, зараз шторм рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 12 кілометрів на годину, при цьому пориви вітру в центрі урагану вже досягають швидкості 70 кілометрів на годину.
Очікується, що найближчими днями в південних штатах США випаде щонайменше 125 міліметрів опадів.
«Незалежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми очікуємо, що зливові дощі пройдуть у південній Флориді та прилеглих до неї районах», - сказав метеоролог Тайлер Еліасен.
За оцінкою фахівців Національного центру, шанси того, що «Філіп» набере силу тропічного урагану, становлять понад 80%, це може статися вже в суботу.
Згідно з прогнозами синоптиків, «сезон ураганів» цього року має закінчиться 30 листопада.
За останні два місяці в Карибському басейні було зареєстровано 13 тропічних штормів і 5 великих ураганів. Всього в Атлантичному океані цього року метеорологи зафіксували 8 масштабних циклонів.
Як повідомляв УНІАН, протягом останніх 1,5 місяця острови Карибського моря, Мексика й США постраждали від кількох ураганів. Найбільш руйнівними для Сполучених Штатів були урагани "Ірма" і "Харві". Ураган "Марія" значною мірою знищив інфраструктуру Домінікани.
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