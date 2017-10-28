На Флориду, Кубу та Багамські острови знову може обрушитися ураган

У найближчі дні у південних штатах США може випасти не менше 125 міліметрів опадів.

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Національний центр зі спостереження за ураганами США випустив офіційне попередження про наближення тропічного шторму «Філіп», який сформувався в Карибському морі, і вже цієї суботи може обрушитися на Кубу та Багамські острови. До вечора неділі стихія може досягти південного краю півострова Флорида, повідомляє «Голос Америки».

Читайте також NASA показало, як виглядає руйнівний ураган "Ірма" з космосу (фото, відео)За даними Національного центру, зараз шторм рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 12 кілометрів на годину, при цьому пориви вітру в центрі урагану вже досягають швидкості 70 кілометрів на годину.

Очікується, що найближчими днями в південних штатах США випаде щонайменше 125 міліметрів опадів.

«Незалежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми очікуємо, що зливові дощі пройдуть у південній Флориді та прилеглих до неї районах», - сказав метеоролог Тайлер Еліасен.

За оцінкою фахівців Національного центру, шанси того, що «Філіп» набере силу тропічного урагану, становлять понад 80%, це може статися вже в суботу.

Згідно з прогнозами синоптиків, «сезон ураганів» цього року має закінчиться 30 листопада.

За останні два місяці в Карибському басейні було зареєстровано 13 тропічних штормів і 5 великих ураганів. Всього в Атлантичному океані цього року метеорологи зафіксували 8 масштабних циклонів.

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх 1,5 місяця острови Карибського моря, Мексика й США постраждали від кількох ураганів. Найбільш руйнівними для Сполучених Штатів були урагани "Ірма" і "Харві". Ураган "Марія" значною мірою знищив інфраструктуру Домінікани.