На Флориду, Кубу та Багамські острови знову може обрушитися ураган

19:49, 28 жовтня 2017
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У найближчі дні у південних штатах США може випасти не менше 125 міліметрів опадів.

REUTERS
REUTERS

Національний центр зі спостереження за ураганами США випустив офіційне попередження про наближення тропічного шторму «Філіп», який сформувався в Карибському морі, і вже цієї суботи може обрушитися на Кубу та Багамські острови. До вечора неділі стихія може досягти південного краю півострова Флорида, повідомляє «Голос Америки».

NASA показало, як виглядає руйнівний ураган "Ірма" з космосу (фото, відео)За даними Національного центру, зараз шторм рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 12 кілометрів на годину, при цьому пориви вітру в центрі урагану вже досягають швидкості 70 кілометрів на годину.

Очікується, що найближчими днями в південних штатах США випаде щонайменше 125 міліметрів опадів.

«Незалежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми очікуємо, що зливові дощі пройдуть у південній Флориді та прилеглих до неї районах», - сказав метеоролог Тайлер Еліасен.

За оцінкою фахівців Національного центру, шанси того, що «Філіп» набере силу тропічного урагану, становлять понад 80%, це може статися вже в суботу.

Згідно з прогнозами синоптиків, «сезон ураганів» цього року має закінчиться 30 листопада.

За останні два місяці в Карибському басейні було зареєстровано 13 тропічних штормів і 5 великих ураганів. Всього в Атлантичному океані цього року метеорологи зафіксували 8 масштабних циклонів.

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх 1,5 місяця острови Карибського моря, Мексика й США постраждали від кількох ураганів. Найбільш руйнівними для Сполучених Штатів були урагани "Ірма" і "Харві". Ураган "Марія" значною мірою знищив інфраструктуру Домінікани.

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