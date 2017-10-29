Внаслідок ураганів в Європі загинули щонайменше троє осіб
У Німеччині через негоду також місцями призупинено залізничне сполучення.
Внаслідок падіння дерев та інших спричинених шквальними вітрами нещасних випадків у Центральній та Західній Європі загинуло щонайменше троє осіб.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У Чехії внаслідок падіння дерев загинуло двоє людей - жінка та літній чоловік. В країні зупинили рух потягів. Чеська влада повідомляє про те, що сотні тисяч хатніх господарств залишилися без струму через пошкодження ліній електропередачі.
У сусідній Польщі загинув водій автомобіля внаслідок зіткнення його транспортного засобу з деревом, що впало на проїжджу частину.
Через стихію організатори тенісного турніру у рамках Великого шолому, що мав відкритися 29 жовтня в австрійському Зельдені, перенесли відкриття змагань.
На Флориду, Кубу та Багамські острови знову може обрушитися ураган
У Німеччині через негоду також місцями призупинено залізничне сполучення. Внаслідок ураганних вітрів найбільше залізничне підприємство ФРН Deutsche Bahn повідомило про тимчасову зупинку руху потягів у сімох федеральних землях країни.
Водночас пожежна служба Берліна оголосила надзвичайний стан у столиці Німеччини. Внаслідок падіння дерева в Берліні постраждала одна особа. Так само про значні пошкодження та затоплення повідомляють з Гамбурга.
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