Внаслідок ураганів в Європі загинули щонайменше троє осіб

15:25, 29 жовтня 2017
475
0

У Німеччині через негоду також місцями призупинено залізничне сполучення. 

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Внаслідок падіння дерев та інших спричинених шквальними вітрами нещасних випадків у Центральній та Західній Європі загинуло щонайменше троє осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Чехії внаслідок падіння дерев загинуло двоє людей - жінка та літній чоловік. В країні зупинили рух потягів. Чеська влада повідомляє про те, що сотні тисяч хатніх господарств залишилися без струму через пошкодження ліній електропередачі.

У сусідній Польщі загинув водій автомобіля внаслідок зіткнення його транспортного засобу з деревом, що впало на проїжджу частину.

Через стихію організатори тенісного турніру у рамках Великого шолому, що мав відкритися 29 жовтня в австрійському Зельдені, перенесли відкриття змагань.

На Флориду, Кубу та Багамські острови знову може обрушитися ураган

У Німеччині через негоду також місцями призупинено залізничне сполучення. Внаслідок ураганних вітрів найбільше залізничне підприємство ФРН Deutsche Bahn повідомило про тимчасову зупинку руху потягів у сімох федеральних землях країни.

Водночас пожежна служба Берліна оголосила надзвичайний стан у столиці Німеччини. Внаслідок падіння дерева в Берліні постраждала одна особа. Так само про значні пошкодження та затоплення повідомляють з Гамбурга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
754 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин