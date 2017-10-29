Вирвані з коренем дерева і затоплені дороги: в Німеччині вирує буревій "Герварт" (фото, відео)

Німецька залізниця повідомила про зупинку руху поїздів у багатьох частинах Німеччини.

Німеччину накрив новий потужний ураган "Герварт", в результаті чого тимчасово зупинено рух поїздів майже по всій країні, перекриті автостради на півночі і на сході. Про це повідомляє Bild, передає "Європейська правда".

Ураган "Герварт" обрушився на Німеччину в ніч з суботи на неділю. Повідомляється, що в період з 4:00 і 5:00 ранку шторм був настільки сильний, що в Бранденбурзі і Берліні через падіння дерев були заблоковані головні автобани.

Німецька залізниця повідомила про зупинку руху поїздів у багатьох частинах Німеччини. Повідомляється, що в Гамбурзі та Берліні пожежні загони оголосили про надзвичайний стан.

Однак штормове попередження стосується не тільки півночі країни. Німецька метеорологічна служба попереджає людей, що живуть в Саксонії, Саксонії-Анхальт, Тюрінгії, східних районах Баварії і скрізь в гірських місцевостях, бути обережними у неділю, 29 жовтня.

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На даний момент рятувальні служби повідомили, що в результаті шторму один чоловік отримав травми.

Як повідомляв УНІАН, в результаті ураганів в Європі загинули щонайменше три людини.