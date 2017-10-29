У мережі оприлюднили відео сніжної хуртовини у Карпатах

Відео було зняте на горі Піп Іван. За прогнозами синоптиків, завтра погода лише погіршиться.

У Карпатах випав перший сніг / фото instagram.com/tourinform

У Мережі з’явилося відео потужної хуртовини у засніжених в жовтні Карпатах. Кадри оприлюднив у Facebook користувач Тарас Василик.

Зазначається, що відео було зняте на горі Піп Іван.

Своєю чергою, за словами рятувальників, станом на неділю 29 жовтня сила вітру сягає 26 м/с.

"Вітер південно-західний 26 м/с., температура навколишнього середовища - 6 градусів", - йдеться в повідомленні.

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При цьому видимість через снігову заметіль обмежена відстанню до 30 м.

Гірськолижні курорти Карпат засипало снігом, тут протягом цілого дня був сильний штормовий вітер зі снігопадом. Про це свідчать і дані з веб-камер. Зокрема, на курорті в Буковелі сильний сніг, фактично хуртовина.

Нагадаємо,на 29-30 жовтня синоптики прогнозували складні погодні умови.