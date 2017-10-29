У мережі оприлюднили відео сніжної хуртовини у Карпатах

18:19, 29 жовтня 2017
9244
0

Відео було зняте на горі Піп Іван. За прогнозами синоптиків, завтра погода лише погіршиться.

фото instagram.com/tourinform
У Карпатах випав перший сніг / фото instagram.com/tourinform

У Мережі з’явилося відео потужної хуртовини у засніжених в жовтні Карпатах. Кадри оприлюднив у Facebook користувач Тарас Василик.

Зазначається, що відео було зняте на горі Піп Іван. 

Своєю чергою, за словами рятувальників, станом на неділю 29 жовтня сила вітру сягає 26 м/с.

"Вітер південно-західний 26 м/с., температура навколишнього середовища - 6 градусів", - йдеться в повідомленні.

Зима наближається: у Карпатах очікується мокрий сніг

При цьому видимість через снігову заметіль обмежена відстанню до 30 м. 

Гірськолижні курорти Карпат засипало снігом, тут протягом цілого дня був сильний штормовий вітер зі снігопадом. Про це свідчать і дані з веб-камер. Зокрема, на курорті в Буковелі сильний сніг, фактично хуртовина.

Нагадаємо,на  29-30 жовтня синоптики прогнозували складні погодні умови. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу "Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
754 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин