Мокрий сніг, штормовий вітер та хуртовини: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Налипання мокрого снігу, штормовий вітер - все це завтра очікується у західних областях України, Київ перебуватиме "на межі" дощу та снігу.
Завтра, 30 жовтня, в західних областях України очікується дощ та сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Дощі (переважно) пройдуть у понеділок на решті території. Мокрий сніг ймовірно дійде до Вінниччини, Житомирщини та західних районів Київщини. Південна частина - дощі місцями та невеликі. Штормовий вітер передбачається в усій Україні. Температура повітря знизиться і становитиме +2+7 градусів, на півдні до +10 градусів", - зазначила вона.
У Києві завтра очікується сильний штормовий вітер, дощі, похолодання до +4,+5 градусів. Мокрий сніг уточнені карти відсувають на вівторок, 31 жовтня.
У мережі оприлюднили відео сніжної хуртовини у Карпатах
"Проте, оскільки Київ перебуватиме якраз на межі дощу та снігу - тому ймовірність мокрого снігу не відкидаю. У будь-якому випадку варто готуватися до негоди - штормового вітру, похолодання, дощів також вистачить, тут і снігу не треба. Проте сніг вже ліпить у Карпатах, поступово охопить західні області і підходитиме до Києва - чи вже в понеділок чи у вівторок, питання половини доби", - додала синоптик.
Раніше повідомлялося, що на Україну насуваються хуртовини та мокрий сніг.
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