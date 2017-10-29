На Закарпатті повалені дерева частково перекрили автомобільний рух

20:00, 29 жовтня 2017
21
0

У неділю в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.

Без електроенергії залишаються високогірні населені пункти / ednist.info
Без електроенергії залишаються високогірні населені пункти / ednist.info

Повалені дерева на Яблуницькому перевалі, що на межі Закарпаття та Івано-Франківської області, частково перекрили автомобільний рух, повідомляє голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Як повідомляється на його офіційному сайті, у неділю в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.

«На місце виїхали працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, які звільняють проїзд за допомогою спецзасобів. Паралельно дорожники підсипають асфальтне покриття спеціальними сумішами», - йдеться у повідомленні.

Мокрий сніг, штормовий вітер та хуртовини: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Зазначається, що станом на 17.00 через обриви ліній електропередач та коротке замикання повністю без електроенергії залишаються високогірні населені пункти Рахівського району Білин та Кваси, і частково – Ясіня та Рахів.

За словами голови ОДА, над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади. Внаслідок дощів рівень води в річках піднявся, однак загрози виходу на заплаву немає.

«Ситуація знаходиться під контролем місцевих органів влади та відповідних служб», - додав Москаль.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу "Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
754 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин