На Закарпатті повалені дерева частково перекрили автомобільний рух
У неділю в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.
Повалені дерева на Яблуницькому перевалі, що на межі Закарпаття та Івано-Франківської області, частково перекрили автомобільний рух, повідомляє голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.
Як повідомляється на його офіційному сайті, у неділю в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.
«На місце виїхали працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, які звільняють проїзд за допомогою спецзасобів. Паралельно дорожники підсипають асфальтне покриття спеціальними сумішами», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що станом на 17.00 через обриви ліній електропередач та коротке замикання повністю без електроенергії залишаються високогірні населені пункти Рахівського району Білин та Кваси, і частково – Ясіня та Рахів.
За словами голови ОДА, над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади. Внаслідок дощів рівень води в річках піднявся, однак загрози виходу на заплаву немає.
«Ситуація знаходиться під контролем місцевих органів влади та відповідних служб», - додав Москаль.
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