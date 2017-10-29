На Закарпатті повалені дерева частково перекрили автомобільний рух

У неділю в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.

Без електроенергії залишаються високогірні населені пункти / ednist.info

Повалені дерева на Яблуницькому перевалі, що на межі Закарпаття та Івано-Франківської області, частково перекрили автомобільний рух, повідомляє голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Як повідомляється на його офіційному сайті, у неділю в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.

«На місце виїхали працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, які звільняють проїзд за допомогою спецзасобів. Паралельно дорожники підсипають асфальтне покриття спеціальними сумішами», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що станом на 17.00 через обриви ліній електропередач та коротке замикання повністю без електроенергії залишаються високогірні населені пункти Рахівського району Білин та Кваси, і частково – Ясіня та Рахів.

За словами голови ОДА, над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади. Внаслідок дощів рівень води в річках піднявся, однак загрози виходу на заплаву немає.

«Ситуація знаходиться під контролем місцевих органів влади та відповідних служб», - додав Москаль.