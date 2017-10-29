Сильний снігопад паралізував роботу на деяких виборчих дільницях Львівщині

Спостерігачі зазначають, що відсутність електроенергії унеможливить підрахунок голосів.

Без світла працюють в деяких населених пунктах / Фото УНИАН

Через сильний снігопад паралізовано роботу на деяких виборчих дільницях Славської та Рудківської об’єднаних територіальних громад на Львівщині. Про це повідомляє ТСН з посиланням на спостерігачів громадської організації «ОПОРА».

За їхніми словами, через негоду виборчі дільниці у селах Хащованя та Ялинкувате Славської ОТГ кілька годин залишались без електропостачання. Подачу струму там відновили, проте заметіль залишає у темряві інші села цього району. На трьох дільницях Рудківської ОТГ також були проблеми з електрикою – там упродовж години не було світла, проте подачу струму вже відновили.

У Рівненській області на виборчих дільницях у селах Лішня і Дубляни Демидівського району та у приміщенні Демидівської селищної виборчої комісії періодично зникає електропостачання.

Читайте також Ряд партій заявили про порушення на місцевих виборах

Без світла працюють в населених пунктах Довге Поле, Ярок, Стрипа та Холмець на Закарпатті. Не було електроенергії і в селі Підгорб, але зараз електропостачання вже відновлено.

Спостерігачі зазначають, що відсутність електроенергії унеможливить підрахунок голосів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні в 201 об`єднаній територіальній громаді відбувалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.

За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 1,3 млн осіб. На виборах депутатів до міських рад зареєстровано понад 6 тис. кандидатів. На посаду голови місцевої ради претендує 944 кандидати.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно.

Результати ж виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 листопада включно.