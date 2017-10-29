Сильний снігопад паралізував роботу на деяких виборчих дільницях Львівщині
Спостерігачі зазначають, що відсутність електроенергії унеможливить підрахунок голосів.
Через сильний снігопад паралізовано роботу на деяких виборчих дільницях Славської та Рудківської об’єднаних територіальних громад на Львівщині. Про це повідомляє ТСН з посиланням на спостерігачів громадської організації «ОПОРА».
За їхніми словами, через негоду виборчі дільниці у селах Хащованя та Ялинкувате Славської ОТГ кілька годин залишались без електропостачання. Подачу струму там відновили, проте заметіль залишає у темряві інші села цього району. На трьох дільницях Рудківської ОТГ також були проблеми з електрикою – там упродовж години не було світла, проте подачу струму вже відновили.
У Рівненській області на виборчих дільницях у селах Лішня і Дубляни Демидівського району та у приміщенні Демидівської селищної виборчої комісії періодично зникає електропостачання.
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Без світла працюють в населених пунктах Довге Поле, Ярок, Стрипа та Холмець на Закарпатті. Не було електроенергії і в селі Підгорб, але зараз електропостачання вже відновлено.
Спостерігачі зазначають, що відсутність електроенергії унеможливить підрахунок голосів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні в 201 об`єднаній територіальній громаді відбувалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.
За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 1,3 млн осіб. На виборах депутатів до міських рад зареєстровано понад 6 тис. кандидатів. На посаду голови місцевої ради претендує 944 кандидати.
Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно.
Результати ж виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 листопада включно.
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