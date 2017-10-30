В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 жовтня в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на сході до +11°.

Україну накриють дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +9°.

На заході України в понеділок пройде сніг з дощем. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +8°.

У північних областях зливи. Температура до +6°. У центрі дощі, температура до +8°.

Прогноз на 30 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 жовтня — День пророка Осії. Зозуля кує на сухому дереві — до морозу.

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