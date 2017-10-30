У Києві сьогодні весь день буде йти дощ, температура до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 30 жовтня, у столиці пройде дощ, вдень до +6°.

Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 8.3 м/с.

Читайте також В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

Сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде у 16:37.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на сході до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.