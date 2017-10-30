В мережі опублікували відео потужної снігової бурі у Карпатах

08:56, 30 жовтня 2017
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Схили в Карпатах покриті товстим шаром снігу, до того ж в горах дме сильний вітер.

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У мережі з'явилося відео потужної заметілі на карпатському курорті Буковель. Ролик опубліковано на сторінці в Facebook.

Ролик, що потрапив в мережу, був знятий на камери спостереження. Схили покриті товстим шаром снігу, до того ж в горах дме сильний вітер.

"А нагорі ще більше снігу", – прокоментували посаду його автори.

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Ролик уже зібрав 7,6 тисяч лайків, а користувачі активно діляться враженнями у коментарях під відео.

Як повідомляв УНІАН, у неділю у другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір'ї чимало дерев.

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