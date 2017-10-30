Негода в Україні залишила без світла майже 400 населених пунктів

09:08, 30 жовтня 2017
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Без електрики залишились населені пункти у десяти областях.

Найбільше відключень у Львівській області / Фото УНІАН
Найбільше відключень у Львівській області / Фото УНІАН

В Україні 30 жовтня через негоду без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«Протягом 29 та в ніч на 30 жовтня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 389 населених пунктів в 10 областях, а саме: Львівська область – 129 н. п., Тернопільська – 68 н. п., Хмельницька – 51 н. п., Чернівецька – 50 н. п., Івано-Франківська – 32 н. п., Вінницька – 21 н. п., Рівненська – 13 н. п., Полтавська – 12 н. п., Київська – 8 н. п. і Закарпатська – 5 н. п.», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на території Закарпатської області внаслідок дощів зріс рівень води в річках, а на гірських дорогах випав сніг.

Як повідомляв УНІАН раніше, через сильний снігопад було паралізовано роботу на деяких виборчих дільницях Славської та Рудківської об’єднаних територіальних громад на Львівщині.

За їхніми словами, через негоду виборчі дільниці у селах Хащованя та Ялинкувате Славської ОТГ кілька годин залишались без електропостачання. Подачу струму там відновили, проте заметіль залишає у темряві інші села цього району. На трьох дільницях Рудківської ОТГ також були проблеми з електрикою – там упродовж години не було світла, проте подачу струму вже відновили.

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