Синоптики попереджають про мокрий сніг, хуртовини та сильний вітер в Україні

09:21, 30 жовтня 2017
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Сьогодні, 30 жовтня, по всій Україні очікується погіршення погодних умов. 

В Україні очікується погіршення погодних умов / УНІАН
В Україні очікується погіршення погодних умов / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні весь день буде йти дощ, температура до +6°

Так, 30 жовтня в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних, південних областях та Приазов'ї місцями 25-30 м/с. Крім того, починаючи з західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.

У Київській області очікується посилення вітру 17-22 м/с, вночі пориви 25 м/с; часом дощ з переходом у мокрий сніг, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.

У Карпатах через сильні опади існує загроза утворення селей.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, на сході до +11°.

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