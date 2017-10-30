На Прикарпатті сильний вітер повалив дерево на дитину

На Закарпатті другу доби вирує негода.

Негода у Карпатах / pmg.ua

Почалося все зі злив із сильними вітрами, а потім Карпати засипало 15-сантиметровим шаром снігу, йдеться в сюжеті ТСН.

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На Прикарпатті шпиталізували хлопчика - на нього впало дерево, яке зламалося під сильним вітром. Нині дитина в реанімації.

Нагадаємо, 30 жовтня по всій Україні очікується погіршення погодних умов.