На Прикарпатті сильний вітер повалив дерево на дитину

10:12, 30 жовтня 2017
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На Закарпатті другу доби вирує негода. 

Негода у Карпатах / pmg.ua
Негода у Карпатах / pmg.ua

Почалося все зі злив із сильними вітрами, а потім Карпати засипало 15-сантиметровим шаром снігу, йдеться в сюжеті ТСН

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На Прикарпатті шпиталізували хлопчика - на нього впало дерево, яке зламалося під сильним вітром. Нині дитина в реанімації. 

Нагадаємо, 30 жовтня по всій Україні очікується погіршення погодних умов

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