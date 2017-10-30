Протягом двух днів через сильний вітер дерева завалили дороги Тернопільської області.

Захід України потерпає від негоди / фото ДСНС

На Тернопільщині рятувальники 5 разів розчищали дороги від повалених дерев внаслідок сильних поривів вітру. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 29 жовтня о 11:33 в Тернополі на вул. Довженка, 8 на проїжджу частину впала величезна гілку, яку розпиляли та забрали з дороги рятувальники.

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Сьогодні ж вночі черговими караулами аварійно-рятувальних відділень було здійснено порізку дерев, які впали на проїжджу частину поблизу с. Ступки Тернопільського району, поблизу с. Боричівка Теребовлянського району, на виїзді з м. Бережани на трасі Бережани – Рогатин, між селами Боричівка та Іванівка Теребовлянського району.

Як повідомляв УНІАН, на Івано-Франківщині області 8-річний хлопчик потрапив до реанімації після того, як на нього впало дерево.