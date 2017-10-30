У Львівській області буревій повалив десятки дерев, пошкоджено автомобілі та будинки (фото)

У Львівській області буревій повалив десятки дерев, якими у Львові та на території області пошкоджено автомобілі, лінії електропередач і будинки.

Негода в Україні / ДСНС

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, станом на ранок 30 жовтня, зафіксовано три повідомлення про падіння дерев на автомобілі, припарковані на вулицях міста.

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"На припарковані машини в різних районах падали дерева. Три іномарки Skoda Octavia, Renault Trafic, Opel Astra отримали технічні пошкодження. Крім того, на вул. Керченській дерево впало на проїжджу частину, пошкодивши лінію електропередач", - зазначили в патрульній поліції.

У Львівській міській раді повідомили, що наразі проводяться збір та уточнення інформації про кількість автомашин, які отримали ушкодження, також на "гарячу лінію" міста продовжують надходити повідомлення про аварійні ситуації, завданих негодою. Інформації про те, що постраждали люди - поки немає.

Наслідки негоди на Львівщині / ДСНС

Як повідомили в прес-центрі управління ДСНС у Львівській області, у зв'язку з погодними умовами на території області, які супроводжувалися шквальним вітром і дощем з переходом в мокрий сніг, підрозділами ДСНС вже здійснено 10 виїздів для розрізання та прибирання 16 повалених дерев.

Також рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Нижня Яблунька Турківського району на приватний житловий будинок впало дерево, пошкодивши дах на площі 5 кв. м.

Крім того, дані про наслідки негоди в районах області, особливо в гірській частині, де вітром пошкоджено дахи будівель, продовжують надходити до відповідних служб.