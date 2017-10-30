У Чернівцях через негоду літак з Києва не зміг приземлитися і був змушений повернутися до столиці
Літак Київ-Чернівці ввечері 29 жовтня через негоду не зміг приземлитися на посадкову смугу в Чернівцях і змушений був повернутися до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Про це кореспонденту УНІАН повідомили пасажири рейсу, а також працівники міжнародного аеропорту "Чернівці".
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Зокрема, за словами спортсмена Івана Гешка, учора ввечері літак з пасажирами прилетів до Чернівців, однак через сильні пориви вітру не зміг приземлитися.
"Ми вже йшли на посадку, були 10 метрів від землі, але ураганні пориви вітру не дозволили сісти", - повідомив пасажир літака.
За його словами, згодом пілоти прийняли рішення змінити маршрут літака, полетівши до Івано-Франківська, однак літаку і там не вдалося приземлитися на цьому аеродромі у зв'язку з несприятливими погодними умовами.
Як зазначає Гешко, потім літак повернувся в аеропорт "Бориспіль", де літаку вдалося приземлитися.
У довідковій службі аеропорту "Чернівці" підтвердили інформацію про те, що зазначений літак, який повинен був прилетіти в Чернівці о 21:55, не зміг приземлитися.
Також працівники аеропорту повідомили, що сьогодні вранці був скасований авіарейс до Києва.
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