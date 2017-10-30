Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління.

На цьому тижні в Україні пройдуть дощі зі снігом / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом. На півдні та сході до +9°, на заході до +7°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +7°, на півночі до +6°.

Прогноз на 30 жовтня / УНІАН

У вівторок, 31 жовтня, в Україні місцями пройде мокрий сніг. Температура до +7°, вночі в багатьох регіонах очікуються заморозки.

Прогноз на 31 жовтня / УНІАН

В середу, 1 листопада, місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +10°. В інших регіонах до +9°.

Прогноз на 1 листопада / УНІАН

У четвер на заході і півночі України пройдуть дощі. Вночі по країні +4°...+8°, вдень на півдні до +13°.

Прогноз на 2 листопада / УНІАН

У п'ятницю по всій країні очікуються дощі, у більшості областей трохи потеплішає. На півдні до +14°, в інших регіонах +7°...+13°.

Прогноз на 3 листопада / УНІАН

4 і 5 листопада в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до -2°, на решті території +4°...+6°. Вдень температура по країні +8°...+12°. У неділю вночі на заході та сході до -2°, вдень в Україні +9°...+13°.

Прогноз на 4 листопада / УНІАН

Прогноз на 5 листопада / УНІАН

Народний прогноз

30 жовтня — День пророка Осії. Зозуля кує на сухому дереві — до морозу. 31 жовтня — день Луки. Поки лист з вишні чисто не опаде — скільки снігу ні падати, все буде танути.

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1 листопада. У цей день зустрічали зиму та проводжали осінь. Наступали справжні морози. Високо летять перелітні птахи — снігу буде багато, а низько — мало.

2 листопада. Вовки близько до села виють — до голодної зими. Поки модрина голки не скине, снігу не буде; а якщо і випаде, то все одно розтане. 3 листопада. Дмитрівська батьківська субота. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане — рано навесні зацвітуть проліски.

4 листопада — свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цього часу починаються заморозки. 5 листопада — Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.

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