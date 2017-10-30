Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом. На півдні та сході до +9°, на заході до +7°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +7°, на півночі до +6°.
У вівторок, 31 жовтня, в Україні місцями пройде мокрий сніг. Температура до +7°, вночі в багатьох регіонах очікуються заморозки.
В середу, 1 листопада, місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +10°. В інших регіонах до +9°.
У четвер на заході і півночі України пройдуть дощі. Вночі по країні +4°...+8°, вдень на півдні до +13°.
У п'ятницю по всій країні очікуються дощі, у більшості областей трохи потеплішає. На півдні до +14°, в інших регіонах +7°...+13°.
4 і 5 листопада в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до -2°, на решті території +4°...+6°. Вдень температура по країні +8°...+12°. У неділю вночі на заході та сході до -2°, вдень в Україні +9°...+13°.
Народний прогноз
30 жовтня — День пророка Осії. Зозуля кує на сухому дереві — до морозу. 31 жовтня — день Луки. Поки лист з вишні чисто не опаде — скільки снігу ні падати, все буде танути.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)
1 листопада. У цей день зустрічали зиму та проводжали осінь. Наступали справжні морози. Високо летять перелітні птахи — снігу буде багато, а низько — мало.
2 листопада. Вовки близько до села виють — до голодної зими. Поки модрина голки не скине, снігу не буде; а якщо і випаде, то все одно розтане. 3 листопада. Дмитрівська батьківська субота. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане — рано навесні зацвітуть проліски.
4 листопада — свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цього часу починаються заморозки. 5 листопада — Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +20°
-
Івано-Франківськ+24°... +14°
-
Київ+25°... +19°
-
Кіровоград+32°... +20°
-
Луганськ+31°... +16°
-
Луцьк+24°... +13°
-
Львів+25°... +12°
-
Миколаїв+27°... +20°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+29°... +17°
-
Рівне+23°... +14°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+27°... +14°
-
Тернопіль+24°... +14°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницький+24°... +14°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+23°... +16°