На Житомирщині через негоду без електропостачання залишилися 23 населених пункти

Складні погодні умови призвели до пошкодження електричних мереж та знеструмлення 217 трансформаторних підстанцій.

Відновлювальні роботи тривають / фото zt.20minut.ua

На Житомирщині 30 жовтня через негоду без електропостачання залишилися 23 населених пункти.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «ЕК» Житомиробленерго».

« В ніч з 29 жовтня на 30 жовтня 2017 року внаслідок погіршення погодних умов (шквальний вітер, дощ) порушилось електропостачання в Бердичівському, Романівському, Коростенському, Коростишівському, Малинському, Житомирському районах Житомирської області. Складні погодні умови призвели до пошкодження електричних мереж та знеструмлення 217 трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ і 23 населених пунктів. На даний час задіяно додатково: 29 бригад; 88 чоловік; 28 машин; 12 механізмів. На 10 годину ранку 30 жовтня залишається знеструмленими 6 ліній 10кВ, 148 ТП 10/0,4кВ, 18 населених пунктів",- сказано у повідомленні.

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Для ліквідації наслідків негоди енергопостачальна компанія у терміновому порядку задіяла співробітників РЕМ, на території яких сталися відключення.

Відновлювальні роботи тривають.