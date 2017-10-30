На Житомирщині через негоду без електропостачання залишилися 23 населених пункти
Складні погодні умови призвели до пошкодження електричних мереж та знеструмлення 217 трансформаторних підстанцій.
На Житомирщині 30 жовтня через негоду без електропостачання залишилися 23 населених пункти.
Про це повідомляє прес-служба ПАТ «ЕК» Житомиробленерго».
« В ніч з 29 жовтня на 30 жовтня 2017 року внаслідок погіршення погодних умов (шквальний вітер, дощ) порушилось електропостачання в Бердичівському, Романівському, Коростенському, Коростишівському, Малинському, Житомирському районах Житомирської області. Складні погодні умови призвели до пошкодження електричних мереж та знеструмлення 217 трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ і 23 населених пунктів. На даний час задіяно додатково: 29 бригад; 88 чоловік; 28 машин; 12 механізмів. На 10 годину ранку 30 жовтня залишається знеструмленими 6 ліній 10кВ, 148 ТП 10/0,4кВ, 18 населених пунктів",- сказано у повідомленні.
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Для ліквідації наслідків негоди енергопостачальна компанія у терміновому порядку задіяла співробітників РЕМ, на території яких сталися відключення.
Відновлювальні роботи тривають.
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