Погода "перейшла" на "зимовий" час: чого від неї чекати українцям (відео)

Карпати вже засипає снігом. Журналісти дізнавалися, невже зима дійсно прийде так швидко?

Сильний холод столиці поки не загрожує / фото УНІАН

Синхронно із переходом на "зимовий" час і погода в Україні вирішила перейти на нього. Принаймні, у Карпатах: там удень вже -6 градусів і повно снігу. До похолодання з дощами, вітром і мокрим снігом радять готуватися й іншим регіонам.

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Українці про такі прогнози чули - кажуть, зустрічати холоди готові. Щоправда, морозів Києву поки що не прогнозують. Попри обіцяні дощ та холодний вітер, у столиці стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+5 градусів.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління.