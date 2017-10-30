Негода на Тернопільщині: знеструмлено 68 населених пунктів

13:14, 30 жовтня 2017
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Рятувальники та енергетики оперативно працюють у посиленому режимі, щоб відновити енергопостачання.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На Тернопільщині внаслідок негоди знеструмлено 68 населених пунктів. Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, найбільше постраждали Збаразький район, де знеструмлено 23 населених пункти, та Кременецький район, де без світла залишалися 9 сіл. У Теребовлянському районі ліквідовують наслідки негоди у 6 населених пунктах.

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Рятувальники та енергетики оперативно працюють у посиленому режимі, щоб відновити енергопостачання. 

Як повідомляв УНІАН, впродовж 29-30 жовтня підрозділи Управління ДСНС України у Тернопільській області 5 разів залучались до ліквідації наслідків негоди. Рятувальники проводили роботи з розчищення проїжджої частину доріг від гілля та дерев, повалених внаслідок сильних поривів вітру.

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